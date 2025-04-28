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Kazada yaralanarak Turgutlu Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan yaşlı adamın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay, 22 Nisan Salı günü 17.23’te Turgutlu ilçesi Fatih Sanayi Sitesinde meydana geldi. Sanayi sitesi içerisinde ara yoldan gelen bir otomobille ana yolda giden ticari bir araç çarpıştı. Kaza anında çarpışmanın etkisiyle savrulan ticari araç o sırada yoldan karşıya geçmeye çalışan yaşlı bir adama vurarak yola savurdu.

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