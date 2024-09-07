Türk bankacılık sektöründe saygın bir yer edinen Anadolubank, yönetim kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Genel Müdür Yardımcıları Merih Yurtkuran ve Ali Tunç Doröz, bankanın Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçildi.

Anadolubank'ta yönetim değişimi

Anadolubank, bankacılık sektöründeki 25 yılı aşkın deneyimiyle tanınan iki önemli ismi Yönetim Kurulu'na dahil etti. Uluslararası Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Merih Yurtkuran ve Krediler İzleme ve Takip Genel Müdür Yardımcısı Ali Tunç Doröz, bankanın yeni Yönetim Kurulu üyeleri olarak görev alacaklar. Bu atamalar, bankanın stratejik büyüme ve liderlik hedeflerine ulaşmasında önemli bir adım olarak görülüyor.

Yönetim kuruluna katılan bu iki deneyimli isim, bankanın vizyonunu daha da ileri taşımayı hedefliyor.

Merih Yurtkuran: Uluslararası bankacılıkta 40 yıllık deneyim

Merih Yurtkuran, bankacılık sektöründeki kariyerine 1977 yılında Garanti Bankası'nda Dış İlişkiler Müdürü olarak başladı. Galatasaray Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi'nde Kimya Mühendisliği eğitimi aldıktan sonra, University of Michigan'da yüksek lisansını tamamladı. Yurtkuran, Garanti Bankası'nın Londra Temsilciliği dahil olmak üzere birçok önemli görevde bulundu ve Emlak Bankası, Turkish Bank gibi büyük kurumlarda üst düzey yöneticilik yaptı.

Yurtkuran, 2000 yılından bu yana Anadolubank bünyesinde Uluslararası Bankacılık’tan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapıyor. 25 yıllık bu deneyim, onu bankanın stratejik yönetiminde kritik bir pozisyona taşıdı.

Ali Tunç Doröz: Kredilerde uzmanlaşmış bir kariyer

Ali Tunç Doröz, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nde tamamladığı eğitimin ardından 1982 yılında Osmanlı Bankası’nda bankacılık kariyerine başladı. Osmanlı Bankası'nda Krediler Ticari Tahsis Birimleri’nde edindiği deneyimin ardından 1998 yılında Anadolubank'a katıldı. Burada 2012 yılında Krediler Bölümü Genel Müdür Yardımcılığı görevini üstlendi ve ardından Krediler İzleme ve Takip Genel Müdür Yardımcılığı pozisyonuna atandı.

Ali Tunç Doröz, Anadolubank’taki 26 yıllık kariyerinde özellikle kredi yönetimi ve risk yönetimi konularında önemli başarılara imza attı. Bankanın kredi politikalarının geliştirilmesinde kilit bir rol oynayan Doröz, şimdi bu deneyimini Yönetim Kurulu'nda daha geniş bir ölçekte kullanacak..