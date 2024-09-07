Bursa'nın Gemlik Yolu Dürdane mevkiinde seyir halindeki bir otomobilde motor kısmında çıkan dumanlar büyük bir yangına dönüştü. Sürücü, dumanları fark ederek hemen emniyet şeridine çekti.

Kısa sürede büyüyen alevler kontrol altına alındı

Kısa süre içinde motoru saran alevler, çevredekilerin yangın tüpüyle müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Yangın, aracın tamamına yayılmadan söndürülürken, araç kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı. O anlar amatör kameralar tarafından kaydedildi ve bu görüntüler, olayın ne kadar etkileyici olduğunu gözler önüne serdi.