Geçtiğimiz günlerde AK Parti’den istifa ettiğini duyuran, eski Karşıyaka Belediye Meclis Üyesi ve AK Parti İzmir İl Engelli Komisyonu Başkanı Ahmet Uğur Baran, siyasi kariyerine Anahtar Parti saflarında devam etme kararı aldı. Baran, Anahtar Parti’nin İzmir Yerel Yönetimlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı olarak atandı.

Yeni görevi sosyal medyadan duyurdu

Ahmet Uğur Baran, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Anahtar Parti’nin İzmir teşkilatlarında yerel yönetimlerin güçlendirilmesi ve yerel seçimlerde başarı elde edilmesi için çalışacaklarını belirtti.

Baran açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Sayın İl Başkanımız Kadir Uçar’ın tensipleri ve Genel Merkezimizin olurlarıyla, Anahtar Parti İzmir Yerel Yönetimlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı olarak görevlendirilmiş bulunmaktayım. Bu onurlu görevi üstlenirken, teşkilatlarımızın hem genel hem de yerel düzeyde başarıya ulaşması için tüm gücümüzle çalışacağımızı belirtmek isterim.”

Yerel yönetimlerde değişim vurgusu

Baran, İzmir’de yerel yönetimlerde karşılaşılan eksikliklere çözüm bulacaklarını ve şehre hak ettiği değeri kazandırmak için çalışacaklarını vurguladı. Baran, açıklamasında şu sözlere yer verdi:

“Yerel yönetimlerde karşılaştığımız yanlışlıklara ‘dur’ demek ve İzmir’e hak ettiği değeri kazandırmak adına elimizden gelenin en iyisini yapmaya kararlıyız. İzmir’i hem Büyükşehir’de hem de ilçelerde hak ettiği yere taşıyacak bir ekip ruhuyla hareket edeceğiz.”

Yoğun çalışma dönemi başlıyor

Yeni göreviyle birlikte İzmir’de yerel seçim hazırlıklarını hızlandıracaklarını dile getiren Baran, teşkilatlarının büyük başarılara ulaşması için yoğun bir çalışma dönemine gireceklerini söyledi, "Bu süreçte, yönetim kurulumuzun inancı ve desteğiyle, azimle çalışarak İzmir teşkilatlarımızı büyük başarılara ulaştıracağımıza inanıyorum. Çıktığımız bu kutlu yolun sonu inşallah başarı olacaktır.”

Sayın İl Başkanımız Kadir Uçar’ın tensipleri ve Genel Merkezimizin olurlarıyla, A Parti İzmir Yerel Yönetimlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı olarak görevlendirilmiş bulunmaktayım.



Bu onurlu görevi üstlenirken, teşkilatlarımızın hem genel hem de yerel düzeyde başarıya ulaşması… pic.twitter.com/h2s2Hwn0yg — Ahmet Uğur Baran (@aubaran) January 3, 2025