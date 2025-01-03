İngiltere Premier Lig’inin dikkat çeken maçlarından biri olan Crystal Palace ile Chelsea arasındaki karşılaşma, 4 Ocak 2025 Cumartesi günü saat 18:00’da başlayacak. Bu zorlu mücadeleyi futbolseverler Bein Sports 3 ve beIN Sports Tod kanallarından izleyebilecek. Maçın başlama saati ve yayıncı bilgileriyle ilgili detayları aşağıda bulabilirsiniz.

Crystal Palace ve Chelsea arasındaki rekabet

Crystal Palace ile Chelsea arasındaki mücadele, her zaman büyük heyecan yaratmaktadır. Crystal Palace, ev sahibi avantajıyla güçlü bir performans sergileyerek Chelsea’yi zorlamak istiyor. Chelsea ise, Premier Lig’deki iddialı konumunu korumak ve zirveye yaklaşmak amacıyla bu maçı kazanmayı hedefliyor.

Crystal Palace - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Tarih: 04 Ocak 2025, Cumartesi

Saat: 18:00

Yayıncı Kanal: Bein Sports 3, beIN Sports Tod