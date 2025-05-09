HABER EKSPRES- Anahtar Parti'de İzmir İl Başkanı değişti. Görevinden ayrılan Kadir Uçar'ın yerine Merkez Yürütme Kurulu üyesi Hüseyin Çakır atandı.
Anahtar Parti İzmir İl Başkanlığı'nda görev değişimi yaşandı. Görevi bırakan kurucu başkan Kadir Uçar'ın yerine, partinin Merkez Yürütme Kurulu üyesi Hüseyin Çakır getirildi.
Kadir Uçar görevi bıraktı
Anahtar Parti'nin İzmir İl Başkanlığı görevini yürüten Kadir Uçar, iş yoğunluğu nedeniyle görevinden istifa ettiğini açıkladı. Uçar, partinin kurucu isimleri arasında yer alıyordu.
Yeni başkan Hüseyin Çakır oldu
Kadir Uçar'ın istifasının ardından, partinin Merkez Yürütme Kurulu'nun kararıyla yeni İzmir İl Başkanı olarak Hüseyin Çakır atandı. Çakır'ın il örgütüyle birlikte çalışmalarına kısa sürede başlaması bekleniyor.
Partiden resmî açıklama geldi
Anahtar Parti tarafından yapılan açıklamada, "İzmir İl Başkanlığı görevine MYK üyemiz Hüseyin Çakır atanmıştır. Sayın Kadir Uçar'a bugüne kadar verdiği katkılardan dolayı teşekkür ederiz" ifadelerine yer verildi.