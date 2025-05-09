İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Ödemiş Belediyesi, Ödemiş’in altyapısını güçlendirmek ve dirençli hale getirmek için dev bir yatırıma imza atmaya hazırlanıyor. İlçe merkezinde ani ve aşırı yağışlı hava koşullarında meydana gelen taşkın ve göllenme problemlerine çözüm olacak dev yağmur suyu altyapı projesi için ilk kazma vurulacak. 7,6 kilometre uzunluğunda yağmur suyu hattının döşeneceği ilk altyapı hamlesinin Ödemiş’i daha dirençli hale getireceğini söyleyen Ödemiş Belediye Başkanı Mustafa Turan, ihale bedeli KDV dahil 89,4 milyon lira olan proje ile Ödemiş’in kronikleşmiş sorunlarından birisine neşter vurulacağını açıkladı.

Altyapıya dev yatırım

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın Ödemiş Belediye Başkanı Mustafa Turan ile birlikte Ödemiş’te gerçekleştirdiği programlarda gündeme gelen konulardan biri olan dev yağmur suyu hattı altyapı yatırımı için kontak çevriliyor.

Ödemiş’te Ulus Meydanı, Atatürk Caddesi, Mithatpaşa Caddesi’nden itibaren şehir merkezinin güneyindeki mahalleleri kapsayan yağmur suyu hattı yatırımı İZSU’nun çalışmalarıyla hayata geçirilecek.

Dev ölçekli proje, etaplar halinde ilerleyecek. Sıkıntı yaşanan noktalarda biriken yağmur suları mevcut kanalizasyon sisteminden ayrıştırılarak bertaraf edilecek. Şehrin kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarının yükü azalacak, aşırı yağışlarda görülen üzücü manzaralar da tarihe karışacak.

Su taşkınları ortadan kaldırılacak

İklim değişikliğinin etkileriyle beraber şehir merkezinde aşırı yağışlarda yaşanan su taşkınlarını, cadde ve sokaklardaki göllenmeleri önlemek üzere harekete geçen İZSU Genel Müdürlüğü tarafından 23 Ocak’ta “İzmir İli Ödemiş İlçesi Muhtelif Mahalleler Yağmur Suyu İnşaatı 1. Etap” projesi için yapım ihalesine çıkıldı. 4 Nisan’da sözleşme imzalanırken İZSU Genel Müdürlüğünce yüklenici firmaya yer teslimi yapıldı.

Çalışmaların hava koşullarının imkan verdiği ölçüde hızla ilerlemesi ve yıl sonuna dek tamamlanması hedeflenirken İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Ödemiş Belediyesi kazı, boru hattı döşeme, ızgara oluşturma ve kapatma çalışmalarının şehir merkezinde hayatı en az düzeyde etkilemesi için işbirliği yapacak. Ödemiş şehir merkezinde 1. Etap olarak Cumhuriyet, Umurbey ve Emmioğlu mahallelerindeki muhtelif cadde ve sokakları kapsayan projede çalışmalar Ulus Meydanı, Atatürk Caddesi, Mithatpaşa Caddesi gibi ana arterlerden güneye doğru olan kesimde yağmur suyu hatlarının ve ızgaraların imalatı ile hayat bulacak. Her aşırı yağışta yüksek kotlardan gelen yağmur sularıyla beraber benzer sorunların yaşandığı Ulus Meydanı ve çevresi, Atatürk Caddesi, Mithatpaşa Caddesi, Kurtuluş Caddesi, Karşıyaka Caddesi, İstasyon Caddesi gibi bölgelerdeki göllenme sorunu ortadan kalkacak.

“Biz yağışın bereketini ve güzelliğini yaşamak istiyoruz”

Ödemiş’in kronikleşmiş sorunlarını İzmir Büyükşehir Belediyesi ile güç birliği içerisinde çözüme kavuşturmak için tüm imkanları seferber ettiklerini aktaran Ödemiş Belediye Başkanı Mustafa Turan, “Kurak geçen yıllarda hasret kaldığımız yağmurlar üreticimiz için bereket olurken altyapının zaman içerisinde artan yerleşim oranına göre yetersiz kalışı şehrimizde zaman zaman sıkıntılara yol açıyor. Biz yağışın bereketini ve güzelliğini yaşamak istiyoruz. Hiçbir vatandaşımız sıkıntı yaşamasın istiyoruz. Çünkü zaman zaman hepimizi üzen manzaralar yaşanabiliyor, tehlikeler ortaya çıkabiliyor. Bu noktada Ödemişimiz için İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Dr. Cemil Tugay’dan taleplerimizden birisi olan yağmur suyu hatlarının ayrıştırılması için dev ölçekte bir yatırım şehrimize kazandırılıyor. 7580 metre uzunluğunda yağmur suyu hattını, 420 metre uzunluğunda 60 cm eninde ızgara ve 485 adet tekli ızgara yapımını kapsayan bu proje için şehrimizin Atatürk Caddesi ve Mithatpaşa Caddesi güneyinde kalan mahallelerinde cadde ve sokaklarımız adeta şantiyeye dönüşecek. Bu noktada da sıkıntıları en aza indirmek için gerek İZSU gerekse de yüklenici firmayla sürekli koordinasyon içerisinde olacağız.

“Hemşehrilerimizin sabır ve anlayış göstereceklerine inanıyorum”

Çalışmalar tamamlandığında bu konfor ve rahatlığı hep beraber yaşamamız adına biraz sabretmemiz gerekecek bir süreç var. Hemşehrilerimizin de şehrimizin altyapısının güçlenmesi için gerekli sabır ve anlayışı göstereceklerine inanıyorum. Şehrimizde yıpranan yolları tüm imkanlarımızla hızla onarmaya çalıştığımız gibi yağmur suyu hatları tamamlanan bölgelerde de İzmir Büyükşehir Belediyemizin hızlı bir onarımı söz konusu olacaktır. Şehrimizi daha dirençli hale getirecek bu çalışmalar ilçemizde bugüne kadar yapılmış en büyük yağmur suyu altyapı hizmeti olacak. Geleceğimizi düşünen bu dev yatırım için İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Dr. Cemil Tugay’a, İZSU Genel Müdürlüğümüzün yetkililerine teşekkür ediyoruz. İzmir Büyükşehir Belediyemizle el ele büyük ölçekli, şehrimizi yarınlara taşıyacak yatırımlara imza atacağız.” dedi.