Geçtiğimiz aylarda AK Parti’den istifa ettiğini duyuran, eski Karşıyaka Belediye Meclis Üyesi ve AK Parti İzmir İl Engelli Komisyonu Başkanı Ahmet Uğur Baran, siyasi kariyerine Anahtar Parti saflarında devam etme kararı aldı. Baran, Anahtar Parti’nin İzmir Yerel Yönetimlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı olarak atandı.

Ahmet Uğur Baran kimdir?

Ahmet Uğur Baran, Türk siyasetçi ve sosyal sorumluluk projeleriyle tanınan bir isimdir. Uzun yıllar AK Parti bünyesinde aktif görevlerde bulunmuş ve özellikle engelli bireylerin hakları ve sorunları üzerine yaptığı çalışmalarla dikkat çekmiştir.

Siyasi kariyeri:

Karşıyaka Belediye Meclis Üyesi olarak görev yaptı.

AK Parti İzmir İl Engelli Komisyonu Başkanı olarak engelli bireylerin yaşam koşullarını iyileştirmeye yönelik projeler geliştirdi.

27. Dönem AK Parti İzmir 1. Bölge 13. sıra milletvekili adayı oldu.

Baran, AK Parti’de uzun yıllar görev almasının ardından 2024 yılında istifa ettiğini duyurarak, siyasi kariyerine Anahtar Parti saflarında devam etme kararı aldı.

Ahmet Uğur Baran, Anahtar Parti’nin İzmir Yerel Yönetimlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı olarak atandı. Bu görevinde yerel yönetimlerde daha etkili ve başarılı çalışmalar yürütmeyi hedeflediğini belirtti.