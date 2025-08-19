Anahtar Partisi Çanakkale İl Başkanı İsmail Kaya, ekonomik krizin derinleştiği ve siyasi belirsizliklerin arttığı bir dönemde halkın artık yaşananların farkında olduğunu söyledi. Kaya, “Açlık sınırı 26 bin 413 TL, yoksulluk sınırı 86 bin TL olan bir ülkede kaç kişi yoksulluk sınırına ulaşan gelir elde edebiliyor? Halk bu gerçeği yaşıyor ve kimin ne söylediğini çok iyi tartıyor” dedi.

Dün Ak Dediklerine Bugün Kara Diyorlar

Kaya, siyasi iktidarın dün savunduğu politikaları bugün inkâr ettiğini vurguladı. “Dün ak dediklerine bugün kara diyen bir anlayış, halkın vicdanında derin yaralar açtı. Bu yaralar, ilk fırsatta sandıkta karşılığını bulacak” ifadelerini kullandı.

Tavizlerin Hesabı Sandıkta Sorulacak

Şehit aileleri, gaziler ve toplumun ortak değerleri üzerinden verilen tavizleri eleştiren Kaya, “Sırf koltuklarını koruyabilmek için bu tavizleri verenler, şehit analarını ve gazilerimizi görmezden gelenler, bunun hesabını ilk demokratik sandıkta verecek” dedi.

Kimsenin Umudu Kırılmasın

Vatandaşlara umutlarını kaybetmemeleri çağrısında bulunan Kaya, “İlk gelen sandıkta milletin iradesi tecelli edecek. Biz de sahada, yanlışları ve doğruları anlatarak halkımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Hesap, demokratik yollarla sorulacaktır” ifadelerini kullandı.