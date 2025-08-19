Karabağlar Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Fırat Eroğlu, Belediye Başkanı Helil Kınay ve belediye yönetimine sert eleştiriler yöneltti. Eroğlu, hem işçilerin hem de vatandaşların ciddi mağduriyetler yaşadığını iddia etti.

“Başkan, işçilerle kavga ediyor”

Karabağlar’da çözüm bekleyen pek çok temel sorun olduğuna dikkat çeken Fırat Eroğlu, belediyenin bu sorunlara karşı etkili bir hizmet üretemediğini savundu. Eroğlu, “Vatandaşlar hizmet beklerken belediyede yönetim krizi yaşanıyor. İnsanlar maaşlarını alamıyor, üstelik taksitle ödeme yapılıyor. Başkan Helil Kınay işçilerle kavga ediyor. Bu yönetim anlayışı ile önümüzdeki üç buçuk yılın Karabağlar için çok zor geçeceğini görüyoruz.” dedi.

Aqua Yaşam Park’ta tehdit iddiası

Eroğlu, son günlerde gıda zehirlenmesi ve mühür kırma olaylarıyla gündeme gelen Karabağlar Belediyesi’ne ait Aqua Yaşam Park tesislerinde yaşananlara da değindi. Kar-Bel Genel Müdürü Koray Ugantaş’ın işçileri tehdit ettiğini öne süren Eroğlu, “Ugantaş işçilerle üst perdeden konuşarak onları baskı altına alıyor. Ben daha önce bu konuda uyarıda bulundum. Eğer cesaretleri varsa işçileri değil, beni tehdit etsinler. Emekçi insanları zor durumda bırakmak kabul edilemez.” ifadelerini kullandı.

“Vatandaş mağdur, belediye sessiz”

Eroğlu, belediyenin yaşanan krizlere kayıtsız kaldığını savunarak, “Karabağlar’ın temel sorunları çözülmedikçe hem işçiler hem de vatandaşlar mağdur olmaya devam edecek. İnsanların geçim derdine karşı kayıtsız bir belediye yönetimi var.” sözleriyle tepki gösterdi.

Gelişmelerin ardından belediye yönetiminden konuyla ilgili bir açıklama bekleniyor.