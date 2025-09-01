Antalya’nın Manavgat ilçesinde spor antrenörü Alperen Coşar (43), evinin anahtarını içeride unuttuktan sonra dairesine girebilmek için çatıdan sarkıttığı hortumu kullanmaya çalıştı. Ancak hortumun kopması üzerine ikinci kattan beton zemine düşen Coşar, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgilere göre olay, Sarılar Mahallesi’nde meydana geldi. Ailesini Konya’ya bırakıp Manavgat’taki evine dönen Alperen Coşar, bir süre sonra dışarı çıktı. Bu esnada anahtarını içeride unuttuğunu fark eden Coşar, eve girmek için çare aradı. Çatıdaki güneş enerjisi sistemine bağladığı hortumla dairesine sarkmayı deneyen Coşar, hortumun dayanamayarak kopmasıyla boşluğa düştü.

Gece saatlerinde gerçekleştiği tahmin edilen olayda, Coşar’ın cansız bedeni sabah komşuları tarafından bulundu. Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, Alperen Coşar’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Spor okulu antrenörü olan Alperen Coşar’ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.