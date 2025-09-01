Rapor, Vision of Humanity tarafından yayımlanırken; güvenlik, iç ve dış çatışmalar, diplomatik ilişkiler ile askeri harcamalar gibi 23 farklı kriter dikkate alınarak hazırlandı. Endekste puanlar ne kadar düşükse ülkeler o kadar barışçıl kabul ediliyor.

Zirvede yine İzlanda var

Listenin ilk sırasında, uzun süredir olduğu gibi bu yıl da İzlanda yer aldı. Avrupa ülkelerinin ağırlıkta olduğu üst sıralarda, İrlanda, Yeni Zelanda, Avusturya ve İsviçre İzlanda’yı takip etti. Asya’dan Singapur, Japonya ve Malezya da ilk 20’ye girerek dikkat çekti.

En huzurlu ilk 20 ülke şöyle sıralandı:

1. İzlanda

2. İrlanda

3. Yeni Zelanda

4. Avusturya

5. İsviçre

6. Singapur

7. Portekiz

8. Danimarka

9. Slovenya

10. Finlandiya

11. Çekya

12. Japonya

13. Malezya

14. Kanada

15. Hollanda

16. Belçika

17. Macaristan

18. Avustralya

19. Hırvatistan

20. Almanya

Türkiye’nin sıralaması geriledi

Türkiye’nin 2025 yılı huzur puanı 2.852 olarak ölçüldü. Bu sonuç, geçen yıla kıyasla daha kötü bir tabloya işaret ediyor. Bölgesel değerlendirmede ise Türkiye, Doğu Avrupa ve Orta Asya kategorisinde 13. sırada yer aldı.

Rapora göre, dünyanın en az huzurlu ülkesi Rusya Federasyonu oldu. 3.441 puanla listenin son basamağında bulunan Rusya, küresel barış göstergelerinde en düşük performansı sergiledi.

Küresel Barış Endeksi nedir?

IEP tarafından hazırlanan Küresel Barış Endeksi, dünya genelinde barışın durumunu ölçen en kapsamlı araştırmalardan biri olarak kabul ediliyor. Çalışma; toplumsal güvenlik, çatışmaların boyutu ve militarizasyon derecesi olmak üzere üç ana başlıkta değerlendirilen 23 farklı göstergeye dayanıyor. Dünya nüfusunun %99,7’sini kapsayan endeks, barışın ekonomik ve toplumsal değerine dair önemli veriler sunuyor.