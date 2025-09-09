Bankacılık hisselerine yönelik analist raporları, sektörde güçlü yükseliş beklentisini ortaya koydu. Matriks ve Bloomberg verilerinden derlenen konsensus raporuna göre, bankacılık sektöründe ortalama yükseliş potansiyeli %46,1 seviyesinde bulunuyor. Konsensus önerilerinde genel görünüm ise “AL” yönünde oldu.

En yüksek getiri potansiyeli TSKB’de

Analistlerin raporlarına göre en yüksek getiri potansiyeli %54,2 ile Türkiye Sınai Kalkınma Bankası’nda (TSKB) öngörülüyor. Hisse için konsensus tavsiyesi “GÜÇLÜ AL” oldu.

Diğer banka hisseleri için hedef fiyatlar

Dünkü kapanış fiyatlarına göre hazırlanan tabloda öne çıkan hisseler ve beklentiler şöyle:

Banka Son Fiyat (TL) Hedef Fiyat (TL) Potansiyel Getiri Tavsiye TSKB 4,62 7,13 %54,2 GÜÇLÜ AL Akbank (AKBNK) 60,95 91,06 %49,4 AL Yapı Kredi (YKBNK) 29,66 44,25 %49,2 AL Vakıfbank (VAKBN) 26,20 38,02 %45,1 AL İş Bankası (ISCTR) 13,35 19,07 %42,8 AL Albaraka (ALBRK) 8,21 11,60 %41,3 AL Garanti BBVA (GARAN) 137,20 193,37 %40,9 AL

Sektöre yönelik beklenti

Analistler, faiz politikalarındaki istikrar, güçlü bilançolar ve kârlılıkta devam eden artışın bankacılık hisselerine olan ilgiyi desteklediğini belirtiyor. Yabancı yatırımcı girişinin artması halinde sektörün Borsa İstanbul’daki ağırlığının daha da güçlenmesi bekleniyor.