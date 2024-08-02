Alınan bu kararla, Instagram'a erişim engeli kaldırılırken, İletişim Başkanlığı'nın belirli yetkileri de sınırlandırılmış oldu. Anayasa Mahkemesi'nin kararı, özgürlük savunucuları tarafından duygularla karşılandı. Yetkililer, bu kararın demokrasinin temel taşlarından biri olan özgürlüğün özgürlüğünü güçlendireceğini belirtiyor.

Anayasa Mahkemesi'nin resmi sitesine erişim engeli!

Anayasa Mahkemesi'nin resmi internet sitesine erişimin sağlanamaması ise dikkat çekti. Konu ile ilgili organizasyondan bir açıklama bekleniyor. Bu erişim etkisinin geçici olduğu ve en kısa sürede çözüme kavuşturulması

Bu karar, Türkiye'de ifade özgürlüğü görüşlerine yeni bir boyut kazandırmış durumda. Gelişmelerin kamuoyunda nasıl yansıyacağı merakla bekleniyor.