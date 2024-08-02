İzmir Halit Rıfat Paşa Bulvarı: Bir şehir yolu, bir tarih

1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı sonrasında Türkiye'ye göç eden muhacirler, İzmir gibi önemli şehirlerde yoğun olarak yerleşti. Bu göçmenlerin bir kısmı, günümüzde Değirmendağı olarak bilinen bölgede iskân edildi. Bu yerleşim yerleri ile Konak arasında bağlantı kurmak amacıyla Halil Rıfat Paşa Caddesi açıldı.

Halil Rıfat Paşa ve caddenin açılışı:

Ünlü Osmanlı devlet adamlarından Halil Rıfat Paşa, İzmir’de iki dönem vali olarak görev yaptı. Caddenin açılması fikri, 1886 yılında, Konak’ta bulunan eski hapishanenin yanından başlayarak, Değirmendağı ve çevresindeki mahallelere ulaşımı kolaylaştırmak için gündeme geldi. İlk olarak Aydın Valiliği döneminde başlatılan bu proje, Paşa'nın valilikten ayrılmasıyla yarım kaldı. Ancak, Halil Rıfat Paşa’nın yeniden valiliğe atanmasının ardından, proje hızla tamamlandı.

Caddenin yapım süreci ve önemi:

Caddenin yapımı, yaklaşık 20 gün süren yoğun bir çalışmanın ardından tamamlandı. Günümüzde Konak’taki eski hapishanenin yanından başlayıp Değirmendağı’na kadar uzanan bu yol, dönemin gazetelerinde büyük bir şaşkınlıkla karşılandı. O yıllarda bu kadar kısa sürede dağlık ve taşlık bir bölgeden geçerek güzel bir yol yapılması, halk için inanılmaz bir gelişme olarak görüldü.

Genişleme ve gelişim:

16 Mart 1890’da büyük bir törenle açılan yol, Göztepe ve Mısırlı (Hatay) caddelerine bağlantılarıyla şehir merkezine ulaşımı sağladı. Bu bağlantılar, Değirmendağı yerleşim alanının hızla gelişmesini ve popüler hale gelmesini sağladı.

Tarihi izler:

Caddenin üzerinde, göçmenlerin yerleştiği dönemi hatırlatan bazı yapılar hala görülebilmektedir. Bu yapılar, İzmir’in tarihindeki bu önemli dönemi anımsatır.

Halil Rıfat Paşa Bulvarı'na nasıl ulaşılır?

Otobüsler:

10: Konak - Değirmendağı

121: Konak - Karabağlar

887: Alsancak - Buca

92: Konak - Göztepe

21: Konak - Karşıyaka

35: Konak - Güzelyalı

811: Konak - Çiğli

253: Konak - Bayraklı

302: Konak - Bornova

951: Konak - Ege Üniversitesi

18: Konak - Karşıyaka

19: Konak - Bostanlı

20: Konak - İskenderun

108: Konak - Menemen

Tren Hatları:

Aliağa-Çiğli: Halil Rıfat Paşa Bulvarı'ndan ulaşım sağlanabilir.

Menemen-Cumaovası: Halil Rıfat Paşa Bulvarı'na bağlantı noktalarından ulaşılabilir.

Metro:

İzmir Metrosu: Halil Rıfat Paşa Bulvarı’na en yakın metro istasyonları ile bağlantı sağlanabilir.

Vapur Seferleri:

Göztepe - Karantina

Karantina - Karşıyaka

Karantina- Üçkuyular