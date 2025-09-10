Bir Aile Mahkemesi, bu sürenin kadın-erkek eşitliğine aykırı olduğu gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi’ne başvurmuştu. Ancak Yüksek Mahkeme, söz konusu düzenlemenin çocuğun soybağının tespitini güvence altına almak amacıyla gerekli olduğuna dikkat çekti.

Kadınlar için 300 Gün Şartı Sürüyor

Mevcut yasaya göre erkekler boşandıktan hemen sonra evlenebilirken, kadınların hamilelik ihtimaline karşılık yeni bir evlilik yapabilmeleri için 300 gün beklemeleri gerekiyor. AYM’nin kararıyla bu uygulama değişmeden yürürlükte kalmaya devam edecek.