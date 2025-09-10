Borsa İstanbul’da işlem gören hisselerdeki getiri potansiyeli, aracı kurum ve bankaların yayımladığı hedef fiyat raporlarıyla ortaya çıktı. ForInvest Haber’in derlediği verilere göre, önümüzdeki 12 ayda en yüksek potansiyel Astor Enerji (#ASTOR) hissinde belirlendi.

Astor Enerji öncü hisseler arasında

Astor Enerji için 4 kurum tarafından belirlenen hedef fiyat 220,65 TL olarak açıklandı. Hissenin mevcut fiyatı 113,60 TL seviyesinde bulunuyor. Bu durum, %94,23’lük bir potansiyel getiri anlamına geliyor.

İlk 5 hisse ve getiri potansiyeli

Astor Enerji’yi takiben yatırımcıya yüksek getiri potansiyeli sunan hisseler şunlar:

Hisse Adı Sembol Hedef Getiri Potansiyeli Anadolu Sigorta ANSGR %90,54 Anadolu Hayat ANHYT %87,31 Ülker ULKER %84,63 Migros MGROS %84,37

Diğer dikkat çeken hisseler

Analiz kapsamında, en az iki kurum tarafından hedef fiyat belirlenen toplam 82 hisse değerlendirildi. Yüksek potansiyele sahip diğer şirketler arasında GWind, Alarko Holding, Ağhol, Medtronic, Arma Gıda, TAV Havalimanları, Sabancı Holding, Koç Holding, Turkcell, Coca-Cola İçecek, Şok Marketler ve Aksa Enerji yer alıyor.

Sektör bazlı öne çıkan hisseler

Sigorta ve gıda sektörü hisseleri, listede öne çıkan yatırım fırsatları arasında. Özellikle sigorta şirketleri ve gıda üreticileri önümüzdeki dönemde yüksek getiri potansiyeli sunuyor.