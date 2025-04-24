Google’ın Android cihazlara entegre ettiği Deprem Uyarı Sistemi, sarsıntıdan birkaç saniye önce bildirim göndererek hayat kurtarıcı bir rol üstleniyor. Peki bu sistem nasıl çalışıyor, nasıl aktif hale getiriliyor?

Deprem uyarısı nasıl gönderiliyor?

Google’ın geliştirdiği Android Deprem Uyarı Sistemi, akıllı telefonların içerisinde bulunan ivmeölçer sensörleri üzerinden çalışıyor. Bir bölgede çok sayıda Android cihaz aynı anda sarsıntı algıladığında, bu veriler Google sunucularına gönderiliyor. Yapay zeka destekli algoritmalar ise verileri analiz ederek birkaç saniye içerisinde aynı bölgedeki diğer kullanıcılara erken uyarı bildirimi gönderiyor.

Bu sistem, depremi önceden tahmin etmiyor ancak depremin başladığı anda oluşan dalgaları tespit ederek birkaç saniyelik kritik bir hazırlık süresi tanıyor.

Android Deprem Uyarı Sistemi nasıl aktif edilir?

Bu hayati özelliği kullanmak oldukça basit. Ekstra bir uygulama indirmenize gerek yok, çünkü sistem doğrudan Android cihazlara entegre edilmiş durumda. Sistemi aktif hale getirmek için şu adımları takip etmeniz yeterli:

Telefonunuzdan Ayarlar menüsüne girin. Konum sekmesine tıklayın. Ardından Gelişmiş > Deprem Uyarıları bölümüne geçin. Bu özelliği aktif hale getirin.

Dikkat: Sistem sadece Android işletim sistemli telefonlarda çalışıyor. iPhone (iOS) kullanıcıları için şu an böyle bir özellik bulunmuyor.

Hangi ülkelerde geçerli? Türkiye’de kullanılabilir mi?

Evet! Google bu sistemi ilk olarak ABD'de devreye soktu. Ardından Türkiye, Yunanistan, Yeni Zelanda, Filipinler, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Türkmenistan ve Özbekistan gibi ülkelerde de aktif hale getirildi.

Ancak sistemin çalışabilmesi için cihazınızın:

Konum servisi açık olmalı

Wi-Fi ya da mobil veri bağlantısı aktif olmalı

Bu koşullar sağlanmadığında uyarılar gecikebilir ya da hiç ulaşmayabilir.

Sistem hakkında sık sorulanlar

Sistemi kullanmak için uygulama indirmem gerekir mi?

Hayır. Android güncellemeleriyle birlikte cihazınıza otomatik olarak yükleniyor.

Sistem her zaman doğru çalışır mı?

Google, sistemin doğruluğunu artırmak için gelişmiş algoritmalar kullanıyor. Ancak küçük depremler veya sinyal problemleri nedeniyle zaman zaman yanlış ya da eksik bildirimler alınabilir.

Deprem uyarısı gelince ne yapmalıyım?

Derhal güvenli bir pozisyon alın. Başınızı koruyacak şekilde çömelin ve sarsıntı bitene kadar bulunduğunuz yerde kalın.

Teknoloji ile hayat kurtarmak mümkün

Google’ın Android Deprem Uyarı Sistemi, teknolojinin doğal afetlerle mücadelede nasıl hayat kurtarıcı hale gelebileceğini gösteren güçlü bir örnek. Özelliği aktif hale getirmek, birkaç saniyelik farkla büyük zararların önüne geçmenizi sağlayabilir.