Beşiktaş ile Hatayspor arasındaki Trendyol Süper Lig maçı, 25 Nisan 2025’te Bein Sports 1 kanalından yayınlanacak. Maç saati 20:00.

Twente-PSV maçı saat kaçta, hangi kanalda? Twente-PSV maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Beşiktaş ile Hatayspor, 25 Nisan 2025 Cuma günü Trendyol Süper Lig mücadelesinde karşı karşıya gelecek. Maçı canlı izlemek isteyen futbolseverler, yayın saati ve kanal bilgilerini araştırıyor. Beşiktaş – Hatayspor maçı, Bein Sports 1 kanalında şifreli olarak yayınlanacak.

Beşiktaş-Hatayspor maçı yayın bilgileri

Beşiktaş ile Hatayspor arasındaki Trendyol Süper Lig maçı, 25 Nisan 2025 Cuma günü saat 20:00’de başlayacak. Maç, Bein Sports 1 kanal(lar)ından şifreli olarak yayınlanacak. Yayın platformları ve frekans bilgileri aşağıda yer almaktadır:

Bein Sports 1 yayını

Beşiktaş – Hatayspor maçını Bein Sports 1 kanalından izlemek isteyen izleyiciler, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak yayını takip edebilirler.

  • Maç Tarihi: 25 Nisan 2025 Cuma

  • Maç Saati: 20:00

  • Yer: Tüpraş Stadyumu, İstanbul

Kaynak: HABER MERKEZİ