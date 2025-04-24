Beşiktaş ile Hatayspor arasındaki Trendyol Süper Lig maçı, 25 Nisan 2025’te Bein Sports 1 kanalından yayınlanacak. Maç saati 20:00.

Beşiktaş ile Hatayspor, 25 Nisan 2025 Cuma günü Trendyol Süper Lig mücadelesinde karşı karşıya gelecek. Maçı canlı izlemek isteyen futbolseverler, yayın saati ve kanal bilgilerini araştırıyor. Beşiktaş – Hatayspor maçı, Bein Sports 1 kanalında şifreli olarak yayınlanacak.

Beşiktaş-Hatayspor maçı yayın bilgileri

Beşiktaş ile Hatayspor arasındaki Trendyol Süper Lig maçı, 25 Nisan 2025 Cuma günü saat 20:00’de başlayacak. Maç, Bein Sports 1 kanal(lar)ından şifreli olarak yayınlanacak. Yayın platformları ve frekans bilgileri aşağıda yer almaktadır:

Bein Sports 1 yayını

Beşiktaş – Hatayspor maçını Bein Sports 1 kanalından izlemek isteyen izleyiciler, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak yayını takip edebilirler.

Maç Tarihi: 25 Nisan 2025 Cuma

Maç Saati: 20:00

Yer: Tüpraş Stadyumu, İstanbul