Beşiktaş ile Hatayspor arasındaki Trendyol Süper Lig maçı, 25 Nisan 2025’te Bein Sports 1 kanalından yayınlanacak. Maç saati 20:00.
Beşiktaş ile Hatayspor, 25 Nisan 2025 Cuma günü Trendyol Süper Lig mücadelesinde karşı karşıya gelecek. Maçı canlı izlemek isteyen futbolseverler, yayın saati ve kanal bilgilerini araştırıyor. Beşiktaş – Hatayspor maçı, Bein Sports 1 kanalında şifreli olarak yayınlanacak.
Beşiktaş-Hatayspor maçı yayın bilgileri
Beşiktaş ile Hatayspor arasındaki Trendyol Süper Lig maçı, 25 Nisan 2025 Cuma günü saat 20:00’de başlayacak. Maç, Bein Sports 1 kanal(lar)ından şifreli olarak yayınlanacak. Yayın platformları ve frekans bilgileri aşağıda yer almaktadır:
Bein Sports 1 yayını
Beşiktaş – Hatayspor maçını Bein Sports 1 kanalından izlemek isteyen izleyiciler, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak yayını takip edebilirler.
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Maç Tarihi: 25 Nisan 2025 Cuma
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Maç Saati: 20:00
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Yer: Tüpraş Stadyumu, İstanbul