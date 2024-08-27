Antalyaspor'la sözleşme imzalayan ancak kulübün FIFA'dan aldığı transfer yasağı nedeniyle lisansı çıkarılamayan İngiliz futbolcu Andros Townsend, BBC'ye yaptığı açıklamalarda durumu hakkında çarpıcı ifadeler kullandı. 33 yaşındaki kanat oyuncusu, Antalyaspor'a transfer sürecinin perde arkasını ve yaşadığı belirsizliği anlattı.

"Sana ihtiyacımız var dediler"

Townsend, Luton Town'da sezon başlamadan 3 gün önce Antalyaspor'dan bir teklif aldığını belirterek, "Antalyaspor'dan bir telefon aldım. 'Senin için bir teklifimiz var ama 24 saatin var çünkü transfer yasağı yiyeceğiz. Bu engel kulübe gelmeden sana ihtiyacımız var' dediler," dedi. Luton Town'ın Championship'teki ilk maçında oynamak için izin aldığını ve ardından Antalyaspor ile imzaları attığını söyledi.

Ancak transfer yasağı için tanınan sürede işlemlerin tamamlanamadığını belirten Townsend, "Her şeyi tamamladıktan sonra transfer yasağına yetişemedik ve süreyi birkaç saat ile kaçırdık," ifadesini kullandı.

"İmzaladığım kontratım nerede bilmiyorum"

Antalyaspor'da lisansının çıkarılamaması nedeniyle kendisini sıkışmış hissettiğini dile getiren Townsend, "Antalyaspor'da sıkışmış durumdayım. Sadece antrenman yapabiliyorum. Hangi takımdayım bilmiyorum. İmzaladığım kontratım nerede bilmiyorum," şeklinde konuştu.

Tottenham altyapısından yetişen Townsend, kariyerinde birçok İngiliz kulübünde forma giydi ve son olarak Luton Town'da oynadı. Güncel piyasa değeri 1 milyon 800 bin euro olan deneyimli oyuncu, Antalyaspor'daki belirsiz durumunun çözülmesini bekliyor.