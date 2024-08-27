Çiğlili Çocuklar Eğlence Parkında Doyasıya Eğlendi

Çiğli Belediyesi'nin düzenlediği Eğlence Parkı etkinliğinde çocuklar oyun parkurlarında yarıştı, yüz boyama ve balon katlama etkinlikleriyle keyifli bir gün geçirdi.

Eğlence dolu bir gün

Çiğli Belediyesi, çocukların sosyal, kültürel ve sportif gelişimlerini desteklemek amacıyla çeşitli etkinlikler düzenlemeye devam ediyor. Son olarak hafta sonu gerçekleştirilen Eğlence Parkı etkinliği, miniklere unutulmaz bir gün yaşattı. Güzeltepe Futbol Sahası ve Harmandalı Gül Esin Parkı’nda kurulan şişme oyun parkurları, çocukların büyük ilgisini çekti. Çocuklar burada doyasıya eğlenirken, yüz boyama ve balon katlama gibi renkli etkinliklerle de keyifli anlar yaşadı.

Başkan Yıldız, miniklerle buluştu

Etkinliğe katılarak çocukların mutluluğuna ortak olan Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, onların neşesine eşlik etti. Başkan Yıldız, etkinlikler sırasında çocuklara zeka küpü, puzzle seti ve pamuk şeker gibi hediyeler dağıtarak, onların sevinçlerini paylaştı. Çocuklarla birlikte yüz boyama ve oyun parkurlarında yarışan Yıldız, miniklerle bol bol fotoğraf çektirdi.

Çocuklara özel etkinlikler artarak sürecek

Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, çocuklara yönelik etkinliklerin artarak devam edeceğini vurguladı. Yıldız, “Çiğli Belediyesi olarak, çocuklarımızın eğitimde, kültürde, sanatta ve sporda en iyi şekilde gelişim gösterebilmeleri için çalışıyoruz. Hafta sonu gerçekleştirdiğimiz etkinlikte çocuklarımızın neşesi ve mutluluğu bizleri de mutlu etti. Onların gözlerindeki heyecan ve ışıltı, bu tür etkinlikleri düzenlememizin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösterdi” dedi.

Yaz tatiline neşe katacak etkinlikler

Çiğli Belediyesi, yaz tatilini verimli ve eğlenceli bir şekilde geçirmek isteyen çocuklar için etkinliklerini sürdürecek. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından organize edilen bu tür etkinliklerle, çocukların sosyal hayata katılımı artırılacak ve gelişimlerine katkı sağlanacak. Başkan Yıldız, “Çocuklarımızla buluşmaya, onların yaz tatilini en güzel şekilde geçirmeleri için etkinlikler düzenlemeye devam edeceğiz” diye ekledi.

Etkinlikler boyunca çocuklara çeşitli hediyeler de sunuldu. Zeka küpleri ve puzzle setleri, çocukların zihinsel gelişimine katkı sağlarken, pamuk şekerler de miniklerin yüzlerini güldürdü. Etkinlik sonunda mutlu bir şekilde alandan ayrılan çocuklar ve aileleri, Çiğli Belediyesi'ne teşekkürlerini iletti.