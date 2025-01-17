Los Angeles'ta devam eden orman yangınları yüzlerce insanı evsiz bıraktı. Felaketin etkileri sürerken, Oscar ödüllü ünlü oyuncu Angelina Jolie de mağdurlara destek için harekete geçti. 49 yaşındaki Jolie, sokakta kalanlara yemek dağıtımı yaparken görüntülendi. Kameralar karşısında oldukça şaşırdığı gözlenen oyuncu, yardımını sosyal medyada duyurmamasıyla takdir topladı.

Angelina Jolie’nin bu duyarlı davranışı, daha önce çocuklarıyla birlikte mağdurlar için erzak alışverişi yaparken görülmesinin ardından bir kez daha gündeme geldi.

Yardımda bulunan ünlü isimler

Jolie’nin yanı sıra Eva Longoria ve Jennifer Garner gibi isimler de Dünya Mutfağı organizasyonuyla iş birliği yaparak mağdurlara destek verdi. Sosyal medya, ünlü isimlerin bu hassas yaklaşımlarını överek yorum yağmuruna tuttu.

Yangınların etkisi sürüyor

Yetkililerin yaptığı açıklamaya göre, 82 bin kişi zorunlu tahliye edilirken, 90 bin kişi hala tahliye uyarısı altında bulunuyor. Yangınlar, 29 bin 824 öğrencinin eğitimini olumsuz etkilerken, 33 okul kapatıldı ve 10 okul kampüsü ciddi hasar gördü.