Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Fethiye Belediyesi, bölgenin ulaşım altyapısını güçlendirmek için büyük bir projeye imza atıyor. Taşyaka’dan Ölüdeniz sahiline kadar olan güzergâh ile Hisarönü ve Kayaköy arasındaki yol, kapsamlı bir yenileme sürecinden geçecek.

Yol yenileme ve altyapı çalışmaları devam ediyor

Bu projeyle birlikte, 11.000 metre sıcak asfalt döşemesi yapılacak ve 2.200 metre içme suyu hattı ile 1.600 metre yağmur suyu hattı yenilenecek. Ayrıca 6.500 metre uzunluğunda çelik oto korkulukları da yola montaj edilecek. Tüm bu çalışmalar, bölgenin modern altyapısını güçlendirecek ve güvenli ulaşımı sağlayacak.

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'dan proje müjdesi

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, projeyi duyurarak, “Ölüdeniz gibi dünyaca ünlü bir turistik bölgemizin yolları, modern altyapısı ve güvenliğiyle Fethiye’ye daha da yakışacak. Hayırlı olsun” dedi.