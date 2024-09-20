Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen insansız savaş uçağı ANKA-3, ilk atış testini başarıyla gerçekleştirerek dikkatleri üzerine çekti.
TUSAŞ'tan yapılan açıklamada, Aselsan tarafından geliştirilen AF500 elektro optik kamera ile donatılan ANKA-3'ün, Roketsan tarafından üretilen 'Teber-82' güdüm kiti kullanarak gerçekleştirdiği ilk atış testinin başarıyla tamamlandığı bildirildi.
"ANKA-3, ilk atışını zaferle taçlandırdı"
Açıklamada, “12'nci sortide hedefi 12’den vurdu. Göğün kahramanı ANKA-3, ilk atışını zaferle taçlandırdı. Bu milli mühendislik harikası, Türk savunma sanayinin gurur kaynağıdır. ANKA-3'ün testlerde sergilediği üstün performans, ülkemizin operasyonel yetenekleri ve savunma kapasitesine gelecekte büyük katkılar sağlayacağını göstermektedir. Türkiye Yüzyılı’nda hızla gelişen savunma sanayimize gece gündüz demeden hizmet etmeye devam edeceğiz” ifadeleri yer aldı.
TUSAŞ ayrıca, atış testinin videosunu paylaşarak ANKA-3’ün havalanmasını ve hedefi başarıyla vurmasını gösteren görüntüleri kamuoyuna sundu.