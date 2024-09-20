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TUSAŞ ayrıca, atış testinin videosunu paylaşarak ANKA-3’ün havalanmasını ve hedefi başarıyla vurmasını gösteren görüntüleri kamuoyuna sundu.

Açıklamada, “12'nci sortide hedef i 12’den vurdu. Göğün kahramanı ANKA-3, ilk atışını zaferle taçlandırdı. Bu milli mühendislik harikası, Türk savunma sanayinin gurur kaynağıdır. ANKA-3'ün testlerde sergilediği üstün performans, ülkemizin operasyonel yetenekleri ve savunma kapasitesine gelecekte büyük katkılar sağlayacağını göstermektedir. Türkiye Yüzyılı’nda hızla gelişen savunma sanayimize gece gündüz demeden hizmet etmeye devam edeceğiz” ifadeleri yer aldı.

TUSAŞ'tan yapılan açıklamada, Aselsan tarafından geliştirilen AF500 elektro optik kamera ile donatılan ANKA-3'ün, Roketsan tarafından üretilen 'Teber-82' güdüm kiti kullanarak gerçekleştirdiği ilk atış testinin başarıyla tamamlandığı bildirildi.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii ( TUSAŞ ) tarafından geliştirilen insansız savaş uçağı ANKA-3 , ilk atış testini başarıyla gerçekleştirerek dikkatleri üzerine çekti.

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