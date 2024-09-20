Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından açıklanan ağustos ayı şirket kuruluşu ve kapanma verileri, ekonomide yaşanan yavaşlamanın iş dünyasına yansıdığını ortaya koydu. Yılın ilk 8 ayında kurulan şirket sayısı geçen yıla göre yüzde 14,2 azalırken, kapanan şirket sayısı yüzde 25,4 oranında arttı.

TOBB’un açıkladığı verilere göre, ağustos ayında 9 bin 482 şirket ve kooperatif kuruldu. Bu sayı, bir önceki aya göre yüzde 4,5 oranında bir düşüşe işaret ediyor. Ayrıca yılın ilk 8 ayında kurulan şirket sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14,2 oranında azaldı. Türkiye genelinde şirket kuruluşlarında gözle görülür bir azalma yaşanırken, kapanan şirket sayısında ciddi bir artış gözlemleniyor.

Kapanan şirketlerde ciddi artış

2023'ün ilk 8 ayında kapanan şirket sayısı yüzde 25,4 oranında arttı. Özellikle toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların onarımı, imalat ve inşaat sektörlerinde faaliyet gösteren şirketlerin kapanma oranları dikkat çekici seviyelere ulaştı. Bu süreçte ekonomideki daralmanın, birçok işletmeyi etkilediği ve ticari faaliyetlerini sonlandırmalarına neden olduğu görülüyor.

Yabancı ortak sermayeli şirketin yüzde 73,6'sını yabancı sermayeli

Ağustos ayında kurulan yabancı ortak sermayeli şirketlerin büyük çoğunluğu Türkiye, İran ve Almanya ortaklı. Bu dönemde kurulan 658 yabancı ortak sermayeli şirketin yüzde 73,6'sını yabancı sermayeli ortaklar oluşturdu. En çok faaliyet gösterilen alanlar arasında mağazalarda toptan ticaret, bina inşaatı ve işletme danışmanlık faaliyetleri yer aldı.

İllere göre sektörel dağılımlar

Kurulan şirketlerin yüzde 35,9'u İstanbul'da, yüzde 11,1'i Ankara’da, yüzde 7,1'i ise İzmir’de faaliyete geçti. En çok tercih edilen sektörler ise ticaret, imalat ve inşaat oldu. 2024’ün ilk 8 ayında, 2023’ün ilk sekiz ayına göre kapanan şirket sayısı yüzde 25,4, kapanan kooperatif sayısı yüzde 5,2 arttı.