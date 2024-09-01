Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), tamamen yerli imkanlarla geliştirilen ANKA-3 İnsansız Hava Aracı (İHA) projesinde önemli bir başarıya daha imza attı. Türkiye’nin ilk dikey kuyruksuz Turbofan motorlu İHA’sı olan ANKA-3, ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi.

ANKA-3’ün ilk uçuş detayları

İHA ailesinin üçüncü üyesi olan ANKA-3, ilk uçuşunda 1 saat 10 dakika boyunca havada kalarak 8 bin feet irtifaya ve 150 knot hıza ulaştı. 28 Aralık sabahı saat 08.38’de pistten kalkış yapan ANKA-3, bu uçuş sırasında pisti pas geçme testini de başarıyla gerçekleştirdi. Uçuş esnasında, TUSAŞ tarafından geliştirilen HÜRKUŞ Temel Eğitim Uçağı ve ANKA İHA da ANKA-3’e eşlik etti.

Yeni nesil İHA'nın görev kabiliyetleri

ANKA-3, keşif, gözetleme, istihbarat, taarruz, elektronik harp ve dost kuvvetlerin himayesi gibi birçok farklı görevi yerine getirebilecek şekilde tasarlandı. Gövde içi istasyonlarında 650 kg, kanat iç ve dış istasyonlarında ise sırasıyla 650 kg ve 100 kg mühimmat taşıyabilen ANKA-3, SOM-J, MK-82 ve SDB gibi büyük mühimmatları taşıma kapasitesine sahip.

ANKA-3’ün performans özellikleri arasında maksimum seyir hızı olarak 0.7 Mach, 40.000 feet irtifa tabanı ve 10 saat havada kalış süresi yer alıyor. Bu özellikler, ANKA-3’ü Türkiye’nin en gelişmiş insansız hava araçlarından biri haline getiriyor.

TUSAŞ Genel Müdürü'nden değerlendirme

ANKA-3’ün ilk uçuşu hakkında konuşan TUSAŞ Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil, "Allah ülkemizi korusun. Artık gökyüzünde düşmanın göremediği ama düşmanını görebilen bir İHA’mız var. Allah bahtını açık etsin." ifadelerini kullanarak bu önemli adımı değerlendirdi.

TUSAŞ'ın savunma sanayisindeki yeri

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, sabit ve döner kanatlı hava platformlarından insansız hava araçları ve uzay sistemlerine kadar geniş bir yelpazede faaliyet gösteriyor. 16.000’i aşkın çalışanıyla TUSAŞ, Türkiye’nin teknoloji merkezi olarak küresel havacılık, uzay ve savunma sanayisinde önemli bir oyuncu olarak yerini almış durumda.