Fenerbahçe'nin sezon başı bonservisiyle kadrosuna kattığı Rade Krunic'i gözden çıkardı. Jose Mourinho'nun gözden çıkardığı Rade'ye bir talip daha çıktı. Yakın dönemde Fransız ekibi Toulouse ile anlaştığı iddia edilen Sırp oyuncu için bir başka aday ortaya çıktı.

Sırp basınından Mozzartsport'un aktardığı habere göre Kızılyıldız, Rade Krunic'i kiralamak istiyor. Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterecek olan Kızıldıyız'a Rade Krunic'in de sıcak baktığı ifade edildi. Yıldız futbolcunun Şampiyonlar Ligi'nde forma giymek istediği ifade edildi.