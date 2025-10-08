Soruşturma tamamlanırken, aralarında belediye çalışanlarının da bulunduğu 5’i tutuklu toplam 14 şüpheli hakkında “nitelikli zimmet” suçundan iddianame düzenlendi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, belediyenin çeşitli dönemlerde düzenlediği konser ve etkinliklerde usulsüzlük yapıldığı iddiaları mercek altına alındı. Mali Suçlarla Mücadele ekiplerinin titiz çalışması sonucu elde edilen deliller, bazı organizasyonlarda kamu kaynaklarının usulsüz şekilde kullanıldığı yönünde bulgular içerdi.

Savcılık, yapılan incelemelerin ardından kamu zararına yol açtığı değerlendirilen işlemlerle ilgili 14 kişi hakkında dava açılmasını talep etti.

İddianamede adı geçen 14 sanıktan 5’inin tutuklu olarak yargılanacağı öğrenildi. Şüphelilerin, konser organizasyonları üzerinden belediye bütçesinden haksız kazanç elde ettikleri ve zimmete para geçirdikleri iddia ediliyor.

Savcılık, sanıkların “nitelikli zimmet” suçundan Türk Ceza Kanunu’nun ilgili maddeleri kapsamında cezalandırılmasını talep etti.

Hazırlanan iddianamenin kabul edilmesi halinde dava, Ankara Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek. Davada, belediye kaynaklarının ne şekilde kullanıldığı, konser organizasyonlarında yapılan harcamalar ve para akışının ayrıntıları ele alınacak.

Belediyeyi ve kamu bütçesini ilgilendiren davanın, önümüzdeki günlerde siyasi ve hukuki açıdan da gündemde geniş yer bulması bekleniyor.