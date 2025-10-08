Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında İsrail’in Gazze saldırılarına tepki gösterdi. Erdoğan, Gazze halkının teslim alınamadığını belirterek diplomatik çabaların sürdüğünü vurguladı.



İsrail Saldırılarına Tepki

Erdoğan, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarının durdurulması gerektiğini belirtti. “Kanla varılacak bir yer olmadığını İsrail anlamalı. Ne yaptılarsa Gazze’ye diz çöktüremediler,” dedi. Erdoğan, İsrail’in soykırımda Hitler’i geride bıraktığını ifade etti.

Diplomatik Çabalar ve Müzakereler

Cumhurbaşkanı, Şarm El Şeyh’te yürütülen görüşmelerin kritik olduğunu vurguladı. Erdoğan, “Güzel haber almayı ümit ediyoruz. Türkiye, insani yardımlardan diplomatik temaslara kadar her alanda yoğun çaba gösteriyor,” diye konuştu.

CHP’li Belediyelere Eleştiri

Erdoğan, CHP’li belediyelere yönelik soruşturmaların önemine değinerek, “Belediyelere yönelik inancın restore edilmesi şarttır,” ifadelerini kullandı. Kamu hizmetlerinde verimliliği artıracak reformların desteklenmesi gerektiğini vurguladı.

Anayasa ve Yasama Yılı Mesajı

Cumhurbaşkanı, yeni yasama yılına dair hedeflerini açıkladı. “Sivil anayasa hedefimizden kopmayacağız. 1982 anayasası artık miadını doldurmuştur,” dedi. Erdoğan, siyasi rekabetin ülke yararına olan konularda ayrışmayı gerektirmediğini belirtti.

Terörsüz Türkiye Süreci

Erdoğan, terörle mücadele ve toplumsal barışa ilişkin açıklamalarda bulundu. “Acıyı, öfkeyi, nefreti referans alarak sağlıklı bir gelecek inşa edilemez,” ifadelerini kullandı.