8 Ekim sabah saatlerinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla, “uyuşturucu kullanımına özendirme” suçlamasıyla çok sayıda ünlü isim hakkında operasyon başlatıldı.

Aralarında Hadise, İrem Derici, Kubilay Aka, Kaan Yıldırım, Berrak Tüzünataç, Duygu Özaslan, Demet Evgar, Meriç Aral, Özge Özpirinçci, Mert Yazıcıoğlu, Feyza Altun, Derin Talu, Deren Talu, Birce Akalay, Dilan Polat, Engin Polat, Metin Akdülger ve Ceren Moray gibi isimlerin bulunduğu 19 kişi, evlerinden alınarak Jandarma İl Komutanlığı’na götürüldü.

Şüpheliler, kan, idrar ve saç örneği testi için Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi. Numuneler alındıktan sonra tüm isimler serbest bırakıldı.

Ünlülere yöneltilen sorular

Ekol TV’nin aktardığı bilgilere göre, ifade sürecinde ünlülere şu sorular yöneltildi:

Öz geçmişinizden bahseder misiniz? Uyuşturucu kullandınız mı? Yakın bir zamanda uyuşturucu kullandınız mı? Uyuşturucu kullanan biriyle aynı ortamda bulundunuz mu? Uyuşturucu kullanan ya da satan birine para gönderdiniz mi?

Bu sorular, soruşturmanın “uyuşturucu kullanımına özendirme” iddiası çerçevesinde yöneltildiğini ortaya koyuyor.