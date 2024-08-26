İzmir’in önemli ulaşım noktalarından biri olan Bornova ilçesi Ankara Caddesi Yanyolu’nda yol çalışması başladı. Ege Üniversitesi Kavşağı’ndan Merkez istikametine doğru devam eden çalışmalardan dolayı, Ankara Caddesi Yanyolu üzerindeki bağlantı noktası ve 252 Sokak kavşağı arasında kalan bölüm trafiğe kapatıldı.

Yol çalışmasının detayları

İzmir Trafik Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, Ege Üniversitesi Kavşağı’ndan başlayarak Ankara Caddesi’ne bağlantı noktasından itibaren 252 Sokak kavşağına kadar olan kısım, yol çalışmaları nedeniyle tamamen kapatıldı. Çalışma sürecinde güvenlik önlemleri alınmış olup, bu bölgedeki tüm bağlantılı ara sokaklar da trafiğe kapatıldı.

Alternatif rota önerisi

Yol çalışması nedeniyle güzergahı kullanacak olan vatandaşların, alternatif güzergahlar belirlemesi ve trafik işaretlerine dikkat etmesi tavsiye edildi. Çalışmanın ne kadar süreceği hakkında kesin bir bilgi verilmedi.