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Arıza nedeniyle Ankara Caddesi’nde yaşanan trafik yoğunluğunun giderilmesi için çalışmalar sürerken, güzergahı kullanacak sürücülerin alternatif yolları tercih etmeleri öneriliyor. Yetkililer, araç kaldırma işlemlerinin en kısa sürede tamamlanacağını belirtti.

Konak Belediyesi'nden iklim değişikliği için iki önemli çalıştay

Konak Belediyesi'nden iklim değişikliği için iki önemli çalıştay

Ankara Caddesi Ege Üniversitesi Viyadüğü üzerinde Kemalpaşa yönünde arızalanan bir araç nedeniyle trafik akışı yavaşladı. Ekiplerin güvenlik önlemlerini aldığı bölgede araç çekme çalışmaları devam ederken, trafiğin akım sonu Egemak Köprüsü’ne kadar uzanmış durumda.

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