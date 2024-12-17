Premier Lig devi Chelsea’nin genç Ukraynalı kanat oyuncusu Mudryk, İngiltere Futbol Federasyonu tarafından yapılan rutin kontrol testinde şüpheli bir bulguyla sarsıldı. Kulüpten gelen resmi açıklamaya göre, 23 yaşındaki yıldız ismin idrar numunesinde olumsuz bir gösterge tespit edildi. Bu gelişme sonrası federasyonun Mudryk’e geçici men cezası vermesi bekleniyor; karar çıkana dek futbolcunun formasıyla sahalara dönmesi mümkün görünmüyor.

Mudryk sosyal medya hesabından cevap verdi

Ocak 2023’ten bu yana Londra ekibinin formasını terleten Mudryk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla suçlamaların kendisi için büyük bir şok olduğunu vurguladı. Genç yıldız, hiçbir zaman bilinçli olarak yasaklı madde kullanmadığını ve ekibiyle birlikte gerçeği açığa çıkarmak için çalıştığını belirtti. Sürecin gizliliği nedeniyle detay paylaşamayacağını dile getiren Mudryk, masumiyetinden emin olduğunu ve en kısa sürede sahalara dönmeyi umduğunu ifade etti.