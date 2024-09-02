Ankara Caddesi, Turgutlu yönünde Armutlu Kavşağı'nı geçtikten hemen sonra bir trafik kazası meydana geldi. Kaza sonucu yolun kapanması nedeniyle trafik akışı, geçici olarak yakın bir petrol istasyonunun içinden yönlendiriliyor. Yol temizleme ve araçları yol dışına çıkarma çalışmaları devam ederken, bölgedeki trafik yoğunluğu geriye doğru yaklaşık 1 kilometreye ulaşmış durumda.

Alternatif güzergah önerileri

Kazanın ardından trafik ekipleri, bölgede yoğun bir şekilde çalışarak trafik akışını düzenlemeye ve güvenliği sağlamaya çalışıyor. Olay yerinde yapılan çalışmaların tamamlanmasına kadar trafik akışı petrol istasyonu içerisinden sağlanacak. Bu nedenle sürücülerin, alternatif güzergahları kullanmaları veya yol üzerindeki trafik işaret ve işaretçilerine dikkat ederek yavaş ilerlemeleri önerilmektedir.

Sürücülere uyarı ve bilgilendirme

Kazanın olduğu bölgeyi kullanacak olan sürücülerden, dikkatli olmaları ve sabırlı davranmaları isteniyor. Yetkililer, trafik akışının yeniden normale dönmesi için çalışmaların hızla sürdüğünü ve bu süreçte sürücülerin trafik kurallarına uymalarının önem taşıdığını belirtiyor.

Olay yerinde yol temizleme ve araçları yol dışına çıkarma çalışmaları devam ediyor. Ekipler, en kısa sürede yolu tamamen trafiğe açmak için çaba sarf ediyor. Kazanın sebebi ve detayları hakkında ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.