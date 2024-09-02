Bankacılık endeksi, gün içinde yüzde 4’ü aşan bir yükseliş kaydetti. Bu yükseliş, faiz indirim beklentileri ve Fitch’in kredi notu açıklamasına yönelik olumlu beklentilerle destekleniyor.

Borsa İstanbul, Ağustos ayında yaşanan düşüşün ardından Eylül ayına güçlü bir başlangıç yaptı. Bugün, BIST 100 endeksi 10.068 puana yükselirken, bankacılık endeksi gün içinde yüzde 4,38 artış gösterdi. Bu durum, yatırımcıların faiz indirimine ve Fitch’in Türkiye kredi notunu artıracağına yönelik beklentilerinin bir yansıması olarak değerlendiriliyor.

Bankacılık endeksi öne çıkıyor

Bankacılık endeksi, günün en kazançlı sektör endeksi olurken, diğer sektörlerden de olumlu tepkiler aldı. Holding endeksi yüzde 2,41 değer kazanırken, spor sektörü ise yüzde 3,30 geriledi. Bu hareketlilik, bankacılık sektörünün faiz indirimlerinden en fazla yararlanacak sektör olarak görülmesinden kaynaklanıyor.

Enflasyon ve Fitch beklentileri

İstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından açıklanan fiyat endeksinin, yarın açıklanacak enflasyon verileri üzerinde olumlu etkiler yaratabileceği ve bunun faiz indirim ihtimalini artırabileceği belirtiliyor. Ayrıca, Fitch’in Türkiye’nin kredi notunu artırma beklentisi de piyasalarda olumlu bir hava yaratmış durumda.

ALB Yatırım baş ekonomisti Doçent Dr. Filiz Eryılmaz, enflasyon verilerinde görülebilecek iyileşmenin faiz indirim beklentilerini güçlendirebileceğini ve Fitch kararının bankacılık endeksini desteklediğini vurguladı.

A1 Capital Yatırım Menkul Değerler Araştırma Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Baki Atılal, bankacılık endeksindeki yükselişin faiz indirim beklentileri ve Fitch’in kredi notunu yükselteceği beklentilerinden kaynaklandığını belirtti.

Teknik analiz ve destek-seviye

Analistler, BIST 100 endeksinde 10.100 ve 10.200 seviyelerinin direnç olarak öne çıktığını belirtirken, 10.000 ve 9.900 puan seviyelerinin ise destek konumunda olduğunu ifade ediyor. Bu seviyeler, endeksin kısa vadeli hareketliliği açısından kritik öneme sahip.

Makroekonomik veri takvimi

Küresel piyasalarda, özellikle ABD’de açıklanacak istihdam raporları ve diğer makroekonomik veriler hafta boyunca dikkatle takip edilecek. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasını gevşetme beklentileri, yıl sonuna kadar atılacak adımların belirsizliğiyle birlikte fiyatlamalarda rol oynayacak.