Ankara Caddesi üzerinde Manisa istikametine doğru seyreden araçların kullandığı Özgörkey Katılım mevkiinde trafik kazası meydana geldi. Yetkililer tarafından yapılan açıklamaya göre, gerekli güvenlik önlemleri alındı ve kazaya karışan araçların yol dışına çıkarılması için çalışmalar devam ediyor.

Trafik yoğunluğu oluştu

Kazanın etkisiyle bölgede trafik akışı yavaşladı. Akım sonunun Egemak Köprü çıkışında olduğu ve bu güzergahı kullanacak sürücülerin alternatif yolları tercih etmelerinin faydalı olacağı belirtildi.

Yetkililer, sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uyması ve dikkatli olması konusunda uyarılarda bulundu. Araç kaldırma işlemlerinin ardından trafik akışının normale dönmesi bekleniyor.