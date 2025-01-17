Urla’nın tarihi kent merkezinde yapılacak projelerde esnafın ve bölgedeki paydaşların görüşleri ön planda tutulacak. Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan, “Birlikte başarmak için birlikte düşünmeye ihtiyacımız var” diyerek katılımcı bir yönetim anlayışıyla hareket edeceklerini vurguladı. Urla Belediyesi, Urla Esnaf ve Sanatkârlar Odası ve İzmir Planlama Ajansı iş birliğiyle düzenlenen "Urla Tarihi Kent Merkezi Esnaf Görüş Bildirme Toplantısı", Eski Tamirhane Binasında gerçekleştirildi.

"Tarihsel dokusunun en kıymetli parçaları"

Zafer Caddesi, Demirciler Sokağı ve Tatar Camii Sokağı’nı kapsayan projeler kapsamında esnafla bir araya gelen Başkan Balkan, Urla’nın kültürel mirası sayılan sokakları koruyarak yaşatmak amacıyla çalışmalara devam ettiklerini söyledi. "Bu bölgeler, Urla’nın tarihsel dokusunun en kıymetli parçalarıdır. Çalışmalarımızda her zaman esnafımızdan, sivil toplum kuruluşlarından ve diğer paydaşlarımızdan görüş alıyoruz. Amacımız, Urla’yı kültürel mirasına sahip çıkan çağdaş bir şehir haline getirmektir" diye konuştu.

Su kaynaklarına dikkat çekildi

Başkan Balkan, iklim krizi, su kıtlığı ve gıda güvenliği konularına da değinerek şunları söyledi: "Urla’nın %68’i ormanlık alan, ancak su kaynaklarımız hızla tükeniyor. Bu bir su ve gıda krizine dönüşebilir. İklim krizi üzerine düzenlediğimiz çalıştaylarda çözüm önerileri geliştirdik. Tarihi kent merkezimizde de bu süreçle neler yapabileceğimizi esnafımızla birlikte planlayacağız."

"Birçok proje tamamlanmak üzere"

Başkan Balkan, tarihi kent merkezindeki projelerde yaşanan kısıtlamalara dikkat çekerek, her adımın Kültür Varlıkları Koruma Kurulu onayıyla yapıldığını belirtti. 2025 yılı vizyonu kapsamında ise birçok projenin tamamlanmak üzere olduğunu söyledi. Balkan, "Gülbahçe’de yeni terminal garajından tarihi kent merkezi yönetmeliğine kadar birçok projeyi 2025 Mart’a kadar tamamlayacağız" dedi.

Otopark sorununa çözüm

Toplantıda otopark düzenlemeleri de gündeme geldi. Balkan, Urla Kart uygulamasıyla 45 dakika ücretsiz otopark süresi başlatıldığını ve yoğun bölgelerde İZELMAN iş birliğiyle otopark düzenlemelerinin hayata geçirileceğini duyurdu. Urla Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Ahmet Aydınhan, toplantının önemine dikkat çekerek esnafı projelere katkıda bulunmaya davet etti. İzmir Planlama Ajansı Başkanı Prof. Dr. Koray Velibeyoğlu ise Urla’nın tarihi kent merkezinde yapılan çalışmaların stratejik planların bir parçası olduğunu belirtti.