Ankara Caddesi yan yolda, Osman Kibar Meydanı istikametine yakın bir bölgede meydana gelen araç arızası trafik akışını olumsuz etkiledi.

Arızalanan aracı yol dışına çekme çalışmaları devam ederken, trafik yoğunluğunun Mahfel Kavşağı'na kadar uzandığı bildirildi.

Yolda seyir halinde olan veya bu güzergahı kullanmayı planlayan sürücülerin, olası gecikmelere karşı tedbirli olması ve alternatif güzergahları değerlendirmesi önerildi. Ekiplerin çalışmaları tamamlandığında trafik akışının normale dönmesi bekleniyor.