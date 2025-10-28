Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, "çatışma bölgeleriyle irtibatlı DEAŞ silahlı terör örgütü üyesi oldukları tespit edilen yabancı uyruklu 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini" açıkladı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan yazılı açıklamada şunlar kaydedildi:
"Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımız Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında; çatışma bölgeleriyle irtibatlı DEAŞ silahlı terör örgütü üyesi oldukları tespit edilen yabancı uyruklu 13 şüphelinin 28 Ekim 2025 tarihinden itibaren gözaltına alınmalarına kararı verilmiştir.
Şüphelilerin yakalanması ile arama / el koyma işlemlerine, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edilmektedir."