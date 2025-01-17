Ankara-Eskişehir kara yolunda, ters yönden ilerleyen bir otomobilin karşı şeritten gelen araçla çarpması sonucu feci bir kaza meydana geldi. Kazada, ters yönde giden otomobilin sürücüsü hayatını kaybederken, diğer araçtaki 3 kişi ise yaralandı.

Yaralılar hastaneye sevk edildi

Olayın ardından, sağlık ekipleri ve polis ekipleri hızla olay yerine intikal etti. Yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yapan sağlık ekipleri, ardından yaralıları hastaneye kaldırdı. Yaralıların durumunun stabil olduğu öğrenildi.

Polis, kazanın meydana geldiği alanda incelemelerini sürdürüyor. Olayın tam olarak nasıl gerçekleştiği ve ters yönde seyreden aracın neden olduğu kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.