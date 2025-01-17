Kocaeli'nin Körfez Güney Mahallesi'nde bulunan bir akaryakıt dolum terminalinde meydana gelen patlamada 4 kişi yaralandı. Olayda, patlamanın nedeni henüz belirlenemezken, itfaiye ve AFAD ekipleri hızlıca bölgeye sevk edildi.

Patlama sonrası hızlı müdahale

Akaryakıt terminalindeki dolum sırasında gerçekleşen patlamada, tesisteki yangın söndürme sistemi devreye girdi ve alevlerin büyümesi engellendi. Yaralanan 4 kişi, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere sevk edildi. Yetkililer, yaralıların durumunun stabil olduğunu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığını bildirdi.

Patlamanın ardından olay yerine gelen itfaiye ve AFAD ekipleri, bölgedeki incelemelerine devam etti. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, patlamanın nedeninin belirlenmesi için çalışmalar sürüyor.