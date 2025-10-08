Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İzmir’de riskli yapıların dönüşümü için Dünya Bankası ile hayata geçirdiği "İklim ve Afetlere Dayanıklı Şehirler" projesinde kredi sürecini başlattı. İzmir’in pilot il seçildiği proje kapsamında vatandaşlara uygun koşullarda finansman imkânı sunuluyor. Bugüne kadar 36 onaylı proje ile 145 başvuru için 1,5 milyar TL’nin üzerinde kredi kullandırıldı.

Projenin Detayları

AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, İzmir Ticaret Odası’nda düzenlenen toplantıda projenin önemini vurgulayarak şunları söyledi:

“Dünya Bankası tarafından finanse edilen projede 330,5 milyon avro bütçe ayrıldı. Riskli yapılarını dönüştürmek isteyen vatandaşlar, Ziraat Bankası aracılığıyla 180 ay vade, aylık yüzde 0,69 faiz ile 2 milyon 500 bin TL kredi kullanabilecek.”

Projeyle ilgili hedefin, İzmir’in yapı stokunu güvenli ve planlı hale getirerek kent yaşamını iyileştirmek olduğu vurgulandı.

İzmir için büyük önem taşıyor

Kaya, İzmir’in plansız yapılaşma nedeniyle ciddi ulaşım ve altyapı sorunları yaşadığını belirterek, şunları ekledi:

“Kentsel dönüşüm İzmir’in gelişimi için öncelikli bir konu. 4,5 milyon İzmirlinin refahı için bu kredinin fırsata dönüştürülmesi şart.”

Sektörden destek

İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Kahraman ise kredinin İzmir inşaat sektörü için büyük bir fırsat olduğunu söyledi:

“2025’in ikinci çeyreğinde Türkiye yüzde 4,8 büyürken inşaat sektörü yüzde 10,9 ile büyümeye en yüksek katkıyı sağladı. Bu kredi, sürdürülebilir yaşam alanlarının oluşturulması ve afetlere dayanıklı şehirler inşa edilmesi açısından kritik bir adım.”

Kahraman ayrıca kredi sürecinin hızlandırılması, üst limitin artırılması ve hak ediş ödemelerinin oranının yükseltilmesi taleplerini yetkililere ilettiklerini belirtti.

Mevcut durum

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı Genel Müdürü Oğuzhan Yaylacı, İzmir’de projenin pilot uygulama alanı olduğunu vurgulayarak:

36 onaylı proje

145 başvuru

1,5 milyar TL kredi kullandırıldığını açıkladı.

Yaylacı ayrıca kredi miktarının artırılması ve sürecin hızlandırılması için çalışmalar yürüttüklerini belirtti.