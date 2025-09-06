Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmî Gazete’de yayımlanan karara göre, Ankara-İzmir Yüksek Standartlı Demiryolu (YHT) Projesi kapsamındaki güzergâhta yer alan bazı taşınmazlar, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Genel Müdürlüğü adına acele kamulaştırılacak. Karar, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 27’nci maddesi uyarınca alındı.
Projenin detayları şöyle;
-
Hattın uzunluğu: Ankara-Banaz, Banaz-Sahilli ve Salihli-İzmir kesimleri dahil toplam 505 kilometre.
-
Seyahat süresi: Tamamlandığında Ankara-İzmir arası demir yoluyla 3 saat 30 dakikaya düşecek; mevcut durumda demir yoluyla 14 saat, kara yoluyla 7 saat sürüyor.
-
Maliyet: Projenin toplam maliyeti 2025 yılı itibarıyla 83 milyar 535 milyon 527 bin TL olarak revize edildi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, kamulaştırma işlemlerinin projenin program ve taahhüt edilen süreleri doğrultusunda tamamlanacağını açıkladı.