Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Atama Kararı ile İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Selim Karahasanoğlu atandı. Atama kararı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yürürlüğe girdi.
Prof. Dr. Karahasanoğlu, son olarak İstanbul Medeniyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekanlığı görevini yürütüyordu.
İzmir dahil 5 üniversiteye rektör atandı
Cumhurbaşkanlığı kararıyla birlikte toplam 5 üniversiteye rektör ataması gerçekleştirildi. İzmir Demokrasi Üniversitesi’ne atanan Karahasanoğlu, akademik kariyerinde yöneticilik deneyimleri ve üniversite yönetimindeki tecrübeleri ile öne çıkıyor.
Kaynak: HABER MERKEZİ