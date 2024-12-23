Ankara Valiliği, Etimesgut Belediyesi'ne bağlı bir yaşam merkezinde bulunan mescitte ezan okutulmadığına dair iddialarla ilgili inceleme başlattığını açıkladı.

Valilik tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Etimesgut Belediyesine bağlı yaşam merkezinde bulunan mescitte ezan okutulmadığına dair medya mecralarında yer alan haberler üzerine valiliğimizce konuyla alakalı tahkikat başlatılmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunulur."

İddialar inceleniyor

Medya organlarında yer alan haberlerde, Etimesgut Belediyesi’ne ait yaşam merkezindeki mescitte ezan okutulmadığına yönelik iddialar gündeme gelmişti. Söz konusu iddialar kamuoyunda tartışma yaratırken, Valilik tarafından başlatılan tahkikat süreciyle olayın detaylarının netleştirilmesi hedefleniyor.