ANKARA (AA) - Ankara Valisi Vasip Şahin, "Dış başkentlerle mukayese edildiğinde, gerçekten çok huzurlu, çok sükunetle yaşayan vatandaşların olduğu bir kente sahibiz. Bunu da değerli mesai arkadaşlarım, polisimiz, jandarmamız, kolluk kuvvetlerimizin gayretleriyle başarıyoruz." dedi.

Keçiören Aktepe Şehit Dursun Candan Polis Merkezi Amirliği binası törenle açıldı. Açılışa Vali Vasip Şahin, Ankara Emniyet Müdürü Engin Dinç, Ankara İl Jandarma Komutanı Recep Yalçınkaya, şehit yakınları, muhtarlar ve davetliler katıldı.

Burada konuşan Vali Şahin, binanın bu yılın Mart ayında fiilen hizmete başladığını söyledi.

Amirliğin 11 mahalledeki 146 bin vatandaşın huzur ve güvenliği için 87 personelle hizmet vereceğini belirten Şahin, "Bu vesileyle başkent Ankara'mızda vatandaşımızın huzur, sükun ve güvenliğini sağlama hizmetlerinde görev alan her kademedeki kolluk mensubu arkadaşlarımıza, polisimize, jandarmamıza emekleri için Ankara'mızı huzurlu bir şehir olarak muhafaza etmek için gösterdikleri üstün fedakarlıklardan dolayı da ayrıca teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Şahin, amaçlarının sadece asayiş ve polis hizmetlerinin olmadığını aynı zamanda sağlıktan turizme, eğitimden spora kadar her alanda Ankara'yı en iyi seviyeye taşımak ve en güzel hizmeti vermek için gerekli projelerin vatandaşın hizmetine sunulduğunu aktardı.

Ankara'nın her alanda her türlü tesise ve imkana sahip olduğunu kaydeden Şahin, bu sebeple güvenlik açısından riskler oluşturabileceğine işaret ederek, "Mesela evden hırsızlıklar noktasında baktığımızda Ankara'da gerçekten Türkiye ortalamasının da altında bir şekilde günlük ortalama 2,7 evden hırsızlık olayı gerçekleşiyor. Tabii bu bile bizim için fazla. Dış başkentlerle mukayese edildiğinde, gerçekten çok huzurlu, çok sükunetle yaşayan vatandaşların olduğu bir kente sahibiz. Bunu da değerli mesai arkadaşlarım, polisimiz, jandarmamız, kolluk kuvvetlerimizin gayretleriyle başarıyoruz." diye konuştu.

- Dün yapılan sahte gıda operasyonu

Vali Şahin, dün İvedik Organize Sanayi'de gerçekleştirilen sahte gıda operasyonunu hatırlatarak, konuya ilişkin hassasiyetlerinin en yüksek seviyede olduğunu, bu sahtekarlığı ve fırsatçılığı yapanların vatana ihanet edenlerden hiçbir farkının olmadığını anlattı.

Operasyonda ele geçirilenlere ilişkin bilgi veren Vali Şahin, şöyle konuştu:

"İşletmede yapılan arama ve kontrolde kaşar peyniri, tereyağı, krema, turşu, süt tozu ve tanınan güvenilir markaların sahte etiketlerinin basılı olduğunu tespit ettik ve burada yapılan tespitlerde, piyasa değerinin yaklaşık 97 milyon lira olduğu tahmin edilen 155 ton peynir, 140 ton tereyağı, 2,5 ton içi peynir dolgulu biber denilen jalapeno diye bilinen bir tüketim malzemesi, 350 kilogram günü geçmiş sucuk, 100 kilogram günü geçmiş salça ve bunlara basılı piyasaya sürülmek üzere hazırlanan yaklaşık 2 milyon 850 bin adet değişik markalarda etiket olmak üzere toplam 298 ton sahte gıda ele geçirilmiştir. Bunların üretiminde kullanılan 30 adet makineye de el konulmuştur."

- "Değeri 40 milyon lira olan diş malzemeleri ele geçirildi"

Şahin, insan sağlığını tehdit edenlere yönelik dün polis ekibinin operasyon yaptığını bildirerek, "Bu milletin, bu vatandaşın, Ankaralıların sağlığına kasteden insanları affetmemiz mümkün değil. Buradan tekrar ikaz ediyorum. Buna yeltelenenler ayaklarını denk alsınlar." dedi.

Operasyonda değeri 40 milyon lira olan diş malzemeleri ve diş protez malzemelerinin ele geçirildiğini vurgulayan Şahin, şu bilgileri paylaştı:

"Sağlık Müdürlüğünün ilk etapta yaptığı incelemede bu malzemelerin, bu sahte malzemelerin ve kaçak malzemelerin uzun dönemde ağız ve dil kanseri başta olmak üzere birçok hastalığa yol açabilecek maddeler olduğu tespit edildi, değerlendirildi. Bunlarla ilgili rakam bilgisi verecek olursam 13 bin 40 adet diş dolgu malzemesi, 408 bin 776 adet sahte diş protezi, 550 adet diş tedavisinde kullanılan aeratör başlığı ve 98 adet diş tedavisinde kullanılan yan malzemeler ele geçirildi. Dolayısıyla toplamda 422 bin 464 adet suç unsuru ürün ele geçirilmiş ve sorumlular hakkında yasal işlemler de başlatılmıştır."

- Mayıs ayında 3 bin 724 kişi yakalandı

Vasip Şahin, il genelinde aranan şahıslara yönelik çalışmaların sonuçlarını her ay paylaşıldığını söyledi.

Bu kapsamda Mayıs ayında hem jandarma hem polis bölgesinde yapılan çalışmalara ilişkin bilgileri paylaşan Şahin, "20 yıl ve üzeri hapis cezası olan 27 kişi, 10 yıl ve üzeri hapis cezası olan 91 kişi, 5 ila 10 yıl arasında hapis cezası olan 156 kişi, 5 yıla kadar hapis cezası olan 1169 kişi ve ifadeye yönelik olarak 2 bin 280 kişi olmak üzere toplam 3 bin 724 kişi kolluk kuvvetlerimizce yakalanarak adli mercilere işlemlerinin tamamlanması için teslim edilmiştir." dedi.

Şahin, konuşmasının ardından gazetecilerin dün etkili olan sağanakla ilgili sorusuna ise şu karşılığı verdi:

"Sincan bölgemizde, durakta bekleyen 22 yaşındaki kızımızın olduğu bir ortamda, bana ilk verilen bilgiye göre rüzgarın etkisiyle ve o arada yıldırım düşme ihtimalinden de bahsedildi. Bu etkiyle oradaki yol panosu, belediyeye ait bir pano, orada maalesef yerinden kopuyor ve durakta bekleyen kızımızın üzerine düşüyor. Sonunda da o kızımız hastaneye kaldırıldı ve orada maalesef tüm müdahalelere rağmen Rahmet-i Rahmana kavuştu. Onun dışında çok ciddi bir sıkıntı yaşanmadı çünkü yağmur çok uzun sürmedi."

Şahin, panonun düşmesiyle ilgili incelemelerin devam ettiğini belirtti.



