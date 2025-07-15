İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) iş birliğiyle yürütülen çalışmalar kapsamında, terör örgütü FETÖ'ye finans sağladıkları tespit edilen şüphelilere yönelik operasyonlar başlatıldı.

Paraları gıda kolisiyle göndermişler

MASAK tarafından hazırlanan raporda, yurtiçi ve yurtdışında bulunan bazı şahıslar ile birinci derece yakınları hakkında daha önce FETÖ üyeliğinden işlem yapıldığı tespit edilmiş ve bu şahıslara gıda satışı yapılmış gibi gösterilerek Türk Lirası, dolar ve altın cinsinden finansal destek toplandığı, toplanan paraların ise gıda kolisi görüntüsü altında örgüt üyelerine ulaştırıldığı açıklandı. Yöntemle örgüte aktarılan toplam meblağının 7 milyon 500 bin TL olduğu açıklandı.

244 kişi gözaltında

15 Temmuz'un 9. yıldönümünde "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanuna muhalefet" suçunu işledikleri tespit edilen şüphelileri yakalamak için İzmir merkezli 60 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda, 371 şüpheli hakkında gözaltı kararı verililerken belirlenen adreslerde yapılan aramalarda gözaltına alınan şüpheli sayısı 244'e çıktı.

Öte yandan Y.K. adlı bir şüphelinin, ABD ve Türkiye'deki bağlantılarından aldığı paralarla havuz oluşturduğu, hazırlanan gıda kolilerinin içerisine bu paraların gizlice konularak, yakınları FETÖ'den hüküm giymiş veya KHK ile ihraç edilmiş kişilere gönderildiği tespit edildi. 2 hafta önce gözaltına alınan ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Y.K.'nin, gıda kolisi kılıfı altında organize bir şekilde para transferini yönettiği, ABD bağlantılı kişilerle para topladığı ve dağıtımı koordine ettiği anlaşıldı.

Operasyon kapsamında 79 şüphelinin yurt dışında olduğu ve 48 firari şüpheliyi yakalama çalışmaları sürdüğü açıklandı.