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Murat Keklik'in eşiyle boşanma aşamasında olduğu ve mahalleye yeni taşındıkları öğrenildi.

Hayatını kaybeden baba ve 2 kardeşin cesetleri, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

"Maraş sumak ekşi külü" Kahramanmaraş'ın 30. tescilli ürünü oldu

"Maraş sumak ekşi külü" Kahramanmaraş'ın 30. tescilli ürünü oldu

Alınan bilgiye göre, Naci Çakır Mahallesi 758'inci Cadde'deki binada, Murat Keklik, çocuk ları Yağız Keklik (14) ve Doğa Keklik'i (11) tabancayla rehin aldı.

ANKARA (AA) - Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir kişi, rehin aldığı 2 çocuğunu tabancayla öldürüp intihar etti.

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