Ankara’nın Akyurt ilçesinde sahte bal üretimi yapan bir fabrikaya düzenlenen operasyonda, 960 milyon TL değerinde tüketime uygun olmayan sahte bal ele geçirildi. Ankara İl Jandarma Komutanlığı'nın istihbari çalışmaları sonucunda, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Gelir İdaresi Başkanlığı ekiplerinin de katılımıyla yapılan operasyonda, 100 bin adet sahte bal etiketi, 3 bin 650 ton glikoz şurubu, 2 bin 500 ton fruktoz şurubu ve 2 bin ton sahte bal yapımında kullanılan şeker bulundu. Toplamda 8 bin 150 ton sahte ürün ele geçirilirken, 6 kişi gözaltına alındı.

Operasyonun ardından fabrikada incelemelerde bulunan Ankara Valisi Vasip Şahin, gazetecilere yaptığı açıklamada halkı uyararak, "Vatandaşlarımız fiyatlara aldanarak bu tuzağa düşmesin. Gıda güvenliği konusunda çok daha dikkatli olmalıyız," dedi. Vali Şahin, sahte ürünlere karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.