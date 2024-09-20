İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, terör örgütü DEAŞ'a yönelik ülke genelinde devam eden operasyonların detaylarını kamuoyuyla paylaştı. Yerlikaya, 23 ilde gerçekleştirilen Gürz-15 operasyonlarının son 5 gündür sürdüğünü ve bu operasyonlar kapsamında 88 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya açıklamasında, " 23 ilde DEAŞ Terör Örgütüne yönelik son 5 gündür devam eden “GÜRZ-15” operasyonlarında 88 şüpheli yakalandı.

Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki;

Terör odaklarının hiçbirine göz açtırmayacağız. Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar sizlerin duası ve desteğiyle mücadeleye devam edeceğiz.

* Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüklerince Adana, Ankara, Antalya, Bingöl, Bursa, Çorum, Diyarbakır, Elazığ, Eskişehir, Hatay, İstanbul, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Kilis, Kocaeli, Konya, Manisa, Ordu, Sakarya, Siirt, Sivas ve Tekirdağ'da DEAŞ terör örgütüne yönelik "GÜRZ-15" operasyonları düzenlendi.

Operasyonlara koordine eden Savcılarımızı, Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle." ifadelerini kullandı.

2️⃣3️⃣ ilde DEAŞ Terör Örgütüne yönelik son 5️⃣ gündür devam eden “GÜRZ-15” operasyonlarında 8️⃣8️⃣ şüpheli yakalandı❗



Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki;

Terör odaklarının hiçbirine göz açtırmayacağız. Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar sizlerin duası ve desteğiyle… pic.twitter.com/xDggQIBw1O — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) September 20, 2024